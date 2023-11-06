Corpo é encontrado carbonizado na zona rural de Nova Venécia

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã desta segunda-feira (6). Devido ao estado do cadáver, segundo a Polícia Militar, não foi possível identificar a vítima.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, informou a Polícia Civil.
“A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a Polícia Civil, em nota.