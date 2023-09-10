Corpo é encontrado boiando em rio em distrito de Cachoeiro Crédito: Foto leitor

Um corpo foi encontrado boiando em um rio, no distrito de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste domingo (10).

Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 9h28 da manhã. O corpo da vítima, um homem, não apresentava sinais de violência e, no exame perinecroscópico (no local do fato), não foi possível definir a causa da morte.