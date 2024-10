Corpo é achado em plantação de eucalipto em São Mateus

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, os dois eram amigos e estavam juntos em uma rua do bairro Bicanga. Testemunhas contaram que um carro de cor preta passou pelo local, e os dois se aproximaram do veículo. Pessoas que estavam dentro do carro teriam conversado com as vítimas e depois começaram a atirar. O crime assustou os moradores. Havia um projeto social em andamento ao lado do local onde ocorreu o duplo homicídio.