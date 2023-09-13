Corpo de homem é encontrado atrás de muro em São Mateus

O corpo de um homem foi encontrado na tarde da última terça-feira (13), no bairro Carapina, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar teve conhecimento do fato após ser acionada por um solicitante, que comunicou que estava sentido um forte odor vindo de trás de um muro.

A PM constatou a presença do cadáver e acionou a perícia da Polícia Civil, que identificou que a vítima apresentava lesões pelo corpo. "No entanto, no exame perinecroscópico [exame externo do cadáver, feito pelo perito criminal, ainda no local de crime] não foi possível definir a causa da morte", comunicou a corporação, por nota.