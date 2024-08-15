Coronel Wagner se filia ao PRTB para ser vice de Kawasaki em Vitória

Du Kawasaki (à direita) quer assumir Prefeitura da Capital ao lado de Coronel Wagner (à esquerda).

O coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges se filiou ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para entrar como vice na chapa encabeçada pelo empresário Eduardo Ramlow, o Du Kawasaki (Avante). Como é militar da ativa, ele tinha até esta quinta-feira (15), último dia permitido para filiações, para entrar em uma agremiação.