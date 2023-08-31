Coronel Ferreira será julgado por assassinato de comerciante há 31 anos

O coronel reformado Walter Gomes Ferreira será julgado nesta quinta-feira (31) pelo assassinato do comerciante Luiz Carlos Freire, morto em 1992, em Cariacica. O julgamento acontece no fórum da cidade, às 13 horas. Em abril, o júri foi adiado após renúncia do advogado do militar. Ferreira já foi condenado por outros crimes, entre eles, a morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003.
O crime do comerciante ocorreu em 30 de novembro de 1992. Naquele dia, por volta das 20h, Luiz Carlos Freire foi abordado chegando em seu estabelecimento comercial após sair de um bar em Flexal I. Dois indivíduos desferiram diversos disparos com arma de fogo contra ele, que morreu no local.
De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual (MPES), coronel Ferreira e Joel Siqueira Freire foram mandantes do assassinato, sendo que eles teriam encomendado o crime a Manoel Correa da Silva Filho, apontado como intermediário, e este contratou três executores.
Manoel confessou o crime e as ligações com Ferreira e acabou sendo assassinado poucas horas após ser transferido para presídio em Cachoeiro. Ferreira e Joel foram denunciados por formação de quadrilha e homicídio, mas o crime de formação de quadrilha já foi considerado prescrito.