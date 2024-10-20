Confronto termina com morte, feridos e ônibus queimado em Itapemirim

Ônibus é incendiado em Graúna, Itapemirim, após morte de jovem em confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos morreu e outros dois foram baleados durante troca de tiros com a Polícia Militar . O conflito aconteceu na noite de sábado (19) em Graúna, que fica em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A vítima foi identificada como Andrey França Magalhães. Na manhã deste domingo (20), um ônibus foi incendiado na mesma região.

De acordo com a Polícia Militar, após receber denúncias de que homens armados estariam planejando um ataque na localidade de Itaipava, que também fica em Itapemirim, militares da Força Tática foram até a região para verificar a informação. Durante patrulhamento, os policiais avistaram quatro pessoas armadas, que teriam desobedecido a ordem para largar as armas e iniciado disparos contra os militares, atingindo uma viatura.

Os policiais revidaram e realizaram disparos, atingindo três suspeitos. Com os indivíduos, os militares disseram ter encontrado um revólver calibre 38, com capacidade para cinco munições, todas deflagradas, e um revólver calibre 32. O quarto suspeito fugiu e não foi localizado. Os três baleados foram levados ao hospital, onde um deles não resistiu ao ferimento e morreu.

Jovem morreu em confronto com a PM em Itapemirim Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ainda conforme a PM, durante a operação no bairro Graúna, os policiais foram atacados com pedradas por parte da população. Os militares relatam ter feito uso de material não letal para conter a situação.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue à Delegacia Regional de Itapemirim. Os dois detidos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e serão encaminhados ao sistema prisional, assim que receberem alta médica.

O corpo do suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. As armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições.