Comerciante perde R$ 30 mil após ter a loja invadida em Ibatiba

O dono de um ferro-velho, de 53 anos, foi preso por receptação durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). A ação também resultou na apreensão de materiais como fios, bicicletas, uma câmera de videomonitoramento e um equipamento utilizado para fornecer internet de forma clandestina.





A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o proprietário do estabelecimento já possuía antecedentes pelo crime de receptação. O nome dele não foi divulgado.





A receptação é o crime de adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar bens que sejam produto de crime, sabendo dessa origem ilícita ou quando as circunstâncias indiquem essa possibilidade.





*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta