Colisão entre veículos deixa BR 101 parcialmente interditada em São Mateus

Um acidente envolvendo um carro, uma carreta e uma caminhonete deixou a pista parcialmente interditada no quilômetro 68 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, duas pessoas foram encaminhadas ao hospital. Além disso, a pista sentido norte, para quem segue com direção à Bahia, está com interdição para atendimento e o tráfego flui por desvio.