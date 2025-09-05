Colisão entre caminhonetes deixa motorista ferido em Guarapari
Publicado em 05/09/2025 às 20h51
Um acidente envolvendo duas caminhonetes foi registrado na tarde desta sexta-feira (5), no cruzamento da rua Veneza com a avenida Mar do Norte, na Praia do Morro, em Guarapari. A colisão aconteceu por volta das 16h30, em um cruzamento da região, e foi flagrada por uma câmera de segurança.
Com o impacto, uma das caminhonetes tombou. Segundo apuração da TV Gazeta, o motorista sofreu ferimentos leves.
A Polícia Militar foi procurada para dar mais detalhes do acidente e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.