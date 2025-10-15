Chuva forte deixa ruas inundadas em cidades do Sul do ES; veja vídeo

Depois de receberem um alerta da Defesa Civil do Espírito Santo para tempestade com raios e granizo, cidades da Região Sul do Estado ficaram com ruas alagadas após serem atingidas por chuva forte na noite de terça-feira (14). Imagens feitas por moradores (vídeo acima) mostram a situação em Castelo e Muniz Freire, além de ventos fortes registrados no distrito de Vitor Hugo, em Marechal Floriano.

Em Castelo, duas ruas do Centro do município ficaram inundadas, mas a situação durou pouco mais de 20 minutos, segundo o prefeito João Paulo Nalli. Também ocorreu alagamento na ES 491, em Aracuí, no interior do município. A informação da prefeitura é de que a situação está normal na cidade nesta quarta-feira (15).