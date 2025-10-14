Defesa Civil alerta para chuvas intensas, raios e granizo no ES
Publicado em 14/10/2025 às 15h33
Um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas e granizo foi emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (14). O aviso é válido até as 12h de quarta-feira (15), e há previsão de alto impacto nas regiões Sul, Serrana e Caparaó Capixaba — e episódios mais moderados no extremo Sul, porção norte da Região Serrana e Grande Vitória.
A Defesa Civil alerta para possíveis alagamentos nas regiões e pede que a população acione o órgão em caso de emergência pelos números 199 ou 193.