Defesa Civil alerta para chuvas intensas, raios e granizo no ES

Um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, descargas elétricas e granizo foi emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo na tarde desta terça-feira (14). O aviso é válido até as 12h de quarta-feira (15), e há previsão de alto impacto nas regiões Sul, Serrana e Caparaó Capixaba — e episódios mais moderados no extremo Sul, porção norte da Região Serrana e Grande Vitória.