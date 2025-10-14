Home
Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja as cidades

Um dos avisos é laranja, ou seja, indica perigo para ventos de até 100 km/h e risco de alagamentos

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26

Inmet emitiu dois alertas para o Espírito Santo, com intensidades diferentes
Inmet emitiu dois alertas para o Espírito Santo, com intensidades diferentes

Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta terça-feira (14), um amarelo, ou seja, de menor intensidade, e um laranja, que indica perigo. O aviso mais crítico atinge as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.

Um dos avisos é laranja, ou seja, indica perigo para ventos de até 100 km/h e risco de alagamentos

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja as cidades

O alerta amarelo, que é o mais brando da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido para todo o Espírito Santo. Ele já está em vigor e é válido até as 10h de quarta-feira (15). Segundo o aviso, pode chover até 50 mm por dia no Estado, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Alerta laranja

O alerta laranja é o segundo na escala do Inmet, ou seja, é mais crítico. Ele foi emitido às 9h desta terça-feira e vai até as 10h de quarta-feira (15), e abrange 37 cidades. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles
