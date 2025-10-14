Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja as cidades

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26
O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta terça-feira (14), um amarelo, ou seja, de menor intensidade, e um laranja, que indica perigo. O aviso mais crítico atinge as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
O alerta amarelo, que é o mais brando da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido para todo o Espírito Santo. Ele já está em vigor e é válido até as 10h de quarta-feira (15). Segundo o aviso, pode chover até 50 mm por dia no Estado, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
O alerta laranja é o segundo na escala do Inmet, ou seja, é mais crítico. Ele foi emitido às 9h desta terça-feira e vai até as 10h de quarta-feira (15), e abrange 37 cidades. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:
