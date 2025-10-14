Previsão do tempo

Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas intensas; veja as cidades

Um dos avisos é laranja, ou seja, indica perigo para ventos de até 100 km/h e risco de alagamentos

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26

Inmet emitiu dois alertas para o Espírito Santo, com intensidades diferentes Crédito: Divulgação Inmet

O Espírito Santo recebeu dois alertas de chuvas intensas nesta terça-feira (14), um amarelo, ou seja, de menor intensidade, e um laranja, que indica perigo. O aviso mais crítico atinge as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.

O alerta amarelo, que é o mais brando da escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi emitido para todo o Espírito Santo. Ele já está em vigor e é válido até as 10h de quarta-feira (15). Segundo o aviso, pode chover até 50 mm por dia no Estado, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Alerta laranja

O alerta laranja é o segundo na escala do Inmet, ou seja, é mais crítico. Ele foi emitido às 9h desta terça-feira e vai até as 10h de quarta-feira (15), e abrange 37 cidades. Nelas, pode chover até 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira a lista de municípios:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha

