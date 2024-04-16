Chuva continua? Nova frente fria chega nesta semana ao Espírito Santo

Os últimos dias foram marcados por sol entre nuvens e chuva em algumas regiões do Espírito Santo, mas será que o tempo vai continuar instável? O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que uma nova frente fria vai intensificar as precipitações no Estado a partir de quinta-feira (18).
- Terça-feira (16): presença da umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas entre a Grande Vitória e a Região Norte. Ao longo do dia, previsão de chuva esparsa na Região Serrana e nas demais áreas do Extremo Norte. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. Os ventos diminuem no trecho litorâneo;
- Quarta-feira (17): previsão de chuva na madrugada e manhã entre a Grande Vitória e a Região Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade pelo Litoral Sul;
- Quinta-feira (18): previsão de sol e calor em todo o Estado até o final da manhã. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria provocam pancadas de chuva na Região Sul e em parte da Serrana. À noite, as tempestades avançam pelas demais áreas da Região Serrana, no Noroeste e na Grande Vitória. A força dos ventos aumenta, podendo soprar com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano;
- Sexta-feira (19): tempo fica instável devido à passagem da frente fria pelo litoral. Previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões. Os ventos sopram com moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas em trechos do território capixaba.