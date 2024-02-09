Chefe do tráfico em região do Sul do ES é preso tentando fugir para o RJ Crédito: Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo, prendeu um homem de 36 anos, apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas da localidade de Jaqueira, no município. A ação ocorreu na última quinta-feira (8). O indivíduo foi flagrado tentando fugir para o Rio de Janeiro. Outros quatro homens e uma mulher, também suspeitos de tráfico, foram presos durante os trabalhos da equipe policial.

Segundo o delegado Thiago Gomes Viana, o foco principal da operação foi combater o tráfico de drogas e impedir a entrada de facções na cidade. Segundo ele, o suspeito de 36 anos foi preso por meio de mandado de prisão temporário. Ele estava de moto e foi pego na divisa do Estado com o Rio de Janeiro. Além dele, foram presos três integrantes de seu grupo, sendo dois por mandado e outro em flagrante com drogas.

Já na localidade de Marobá, mais dois suspeitos de tráfico e uma mulher de 29 anos foram presos com drogas. Um deles, informou a polícia, havia ido recentemente para o Rio de Janeiro, mas retornou com a prisão de outro traficante em Presidente Kennedy há cerca de 15 dias. Todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes e a mulher, ao Centro de Detenção Feminino de Cachoeiro.