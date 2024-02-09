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Em Presidente Kennedy

Chefe do tráfico em região do Sul do ES é preso tentando fugir para o RJ

Publicado em

09 fev 2024 às 09:34
Chefe do tráfico em região do Sul do ES é preso tentando fugir para o RJ
Chefe do tráfico em região do Sul do ES é preso tentando fugir para o RJ Crédito: Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, prendeu um homem de 36 anos, apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas da localidade de Jaqueira, no município. A ação ocorreu na última quinta-feira (8). O indivíduo foi flagrado tentando fugir para o Rio de Janeiro. Outros quatro homens e uma mulher, também suspeitos de tráfico, foram presos durante os trabalhos da equipe policial.
Segundo o delegado Thiago Gomes Viana, o foco principal da operação foi combater o tráfico de drogas e impedir a entrada de facções na cidade. Segundo ele, o suspeito de 36 anos foi preso por meio de mandado de prisão temporário. Ele estava de moto e foi pego na divisa do Estado com o Rio de Janeiro. Além dele, foram presos três integrantes de seu grupo, sendo dois por mandado e outro em flagrante com drogas.
Já na localidade de Marobá, mais dois suspeitos de tráfico e uma mulher de 29 anos foram presos com drogas. Um deles, informou a polícia, havia ido recentemente para o Rio de Janeiro, mas retornou com a prisão de outro traficante em Presidente Kennedy há cerca de 15 dias. Todos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes e a mulher, ao Centro de Detenção Feminino de Cachoeiro.
Além de agentes de Presidente Kennedy, participaram da operação policiais da delegacia de Itapemirim e Marataízes, Força Tática da 9ª Cia Independente da PM, Guarda Municipal de Presidente Kennedy e Guarda Municipal de Marataízes.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Publicado em 22/04/2026 às 13:44

Um homem e uma mulher ficaram feridos após a motocicleta em que estavam colidir com uma vaca no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia a moto e a mulher estava na garupa no momento da colisão. Ambos ficaram feridos e foram socorridos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado do animal. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova

Publicado em 22/04/2026 às 12:04

A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 25, suspeitos de extorquir uma clínica médica em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, sob ameaças de morte contra pacientes e funcionários.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando os suspeitos fizeram ligações para o estabelecimento afirmando que haviam cometido crimes na região e que um comparsa estaria ferido. Em seguida, passaram a exigir o pagamento de R$ 950 via Pix. Durante as chamadas, ameaçavam invadir a clínica e matar as pessoas que estavam no local caso o valor não fosse transferido.

Após a denúncia, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante iniciou as diligências e conseguiu identificar os envolvidos. No decorrer da apuração, os policiais encontraram registros de ocorrências semelhantes em estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que indica a atuação interestadual do grupo. 

Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Oliveira, o principal suspeito tem um histórico criminal extenso, com passagens por crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem, apontado como articulador do esquema, e da mulher, responsável por receber os valores. Eles vão responder por extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atenção, motoristas

BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Publicado em 22/04/2026 às 11:56
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
A interdição está programada para acontecer das 12h às 13h Ecovias Capixaba

A BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada, na altura do km 368, na quarta-feira (22), para detonação de rochas. De acordo com a Ecovias 101, responsável pelo trecho, a interdição está prevista para acontecer das 13h às 14h e faz parte das obras de duplicação da rodovia. O horário divulgado inicialmente foi das 12h às 13h, mas a concessionária anunciou a mudança posteriormente. A detonação será realizada apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Caso contrário, a operação será adiada por segurança.


Após a detonação, será feita uma avaliação das condições da pista. Se necessário, o tráfego poderá funcionar no sistema de “pare e siga” até a liberação total da via e a conclusão da limpeza. A orientação é para que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência, redobrem a atenção, respeitando a sinalização e as instruções das equipes no local.


A intervenção faz parte das obras de duplicação no trecho entre os quilômetros 357,690 e 373,700, entre Anchieta e Iconha. A previsão é que essa etapa seja concluída até o fim de 2026. Nesta fase, a estimativa é retirar cerca de 4.944 metros cúbicos de rochas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Publicado em 22/04/2026 às 11:04
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo Redes sociais

Um motociclista de 51 anos atropelou um homem de 44 anos na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhados ao hospital municipal.

Testemunhas relataram aos policiais que o pedestre vive em situação de rua, estaria embriagado e transitava pelo meio da via, atravessando a avenida em local inapropriado. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Ponta da Fruta

Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha

Publicado em 22/04/2026 às 10:49

Um policial penal de 50 anos foi preso na noite de terça-feira (21) após agredir a filha, de 12 anos, e ameaçá-la de morte com uma faca em Ponta da Fruta, em Vila VelhaOs nomes dos envolvidos não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o homem aparentemente embriagado e com escoriações. Ele afirmou que a filha o havia esfaqueado, mas que a situação já estava “resolvida”.

Os militares conversaram com a menina, que relatou morar com o pai há poucos meses e que vinha sendo constantemente ameaçada de morte. Na noite de terça-feira, segundo ela, o homem a pegou pelo pescoço e apontou uma faca contra ela. Para se defender, a adolescente disse que conseguiu pegar outra faca, tentou golpeá-lo e, em seguida, se trancou no quarto.

Ainda conforme a PM, o policial penal resistiu à prisão e tentou fugir entrando na residência. Ele se trancou em um quarto e foi necessário o uso de arma de choque e spray de pimenta. Como as medidas não surtiram efeito e havia suspeita de que ele estivesse armado, foi solicitado reforço.

Os policiais acessaram o quarto pela janela e utilizaram novamente o taser (arma de choque) para contê-lo. Durante a abordagem, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica há cerca de 10 dias e chegou a dizer que arrancaria a cabeça da própria filha, se fosse necessário.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, e foi  autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e resistência, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A adolescente foi entregue à mãe.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
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Crime

Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Publicado em 22/04/2026 às 10:43

Um jovem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros no loteamento Nova Fronteira, no distrito de Nova Aimorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima caída no chão, ao lado de uma motocicleta, com várias perfurações pelo corpo.

Uma testemunha relatou à PM que a vítima havia ido até o local para combinar um serviço de instalação de portas e janelas. Ela contou que estava dentro de casa quando ouviu diversos disparos. Após perceber que os suspeitos haviam deixado a área, saiu da residência e encontrou o jovem caído em frente ao portão.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confira

Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova

Publicado em 22/04/2026 às 09:36

Um vídeo mostra o momento em que uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na terça-feira (21), em uma área de difícil acesso em Lavrinhas, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Os militares foram acionados por moradores que ouviam latidos vindos da mata havia cerca de três dias.

Para localizar o animal, a equipe percorreu aproximadamente 600 metros em meio à vegetação densa e terreno acidentado, utilizando facões e foices para abrir caminho. A cadela foi encontrada dentro de um buraco, debilitada, desidratada e presa entre raízes e cipós.

Após cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros conseguiram retirar o animal com segurança. A cadela foi apelidada de “Jéssica”, em referência a um filme com história semelhante. Depois do resgate, ela recebeu água e foi levada para a casa de um morador, onde passou a receber cuidados. Ele ficou responsável por acionar uma entidade de bem-estar animal. Até o momento, nenhum tutor foi localizado.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Foi preso

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Publicado em 22/04/2026 às 08:15

O caso do homem que pulou no teto de uma viatura da Polícia Militar e permaneceu agarrado ao veículo por cerca de 800 metros, em Vila Velha, ganhou um novo desdobramento: um vídeo que mostra a cena foi divulgado. As imagens foram registradas por testemunhas que estavam em uma praça no Centro da cidade, na madrugada de terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento na região de Jaburuna quando encontrou Leonardo Braun, de 31 anos, no meio da rua, visivelmente alterado e se colocando na frente dos veículos. 

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou sobre o carro e se agarrou ao teto. Ele permaneceu em cima do veículo por cerca de 800 metros, até o Centro de Vila Velha. Durante o trajeto, segundo a PM, desferiu socos contra o vidro e tentou danificar a viatura com um objeto cortante. O suspeito conseguiu quebrar a antena e o giroflex.

Para conter Leonardo, foi necessário o uso de arma de choque e disparos de bala de borracha. O homem, que tinha deixado o sistema prisional no último dia 1º de abril, foi preso novamente e autuado por desacato, dano qualificado ao patrimônio público, ameaça, resistência e desobediência.

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Homem se agarra a viatura da PM por 800 metros e é preso em Vila Velha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Nova Canaã

Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Publicado em 22/04/2026 às 07:31
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica Roberto Pratti

O corpo de um adolescente autista, identificado como Gleisson Miguel Souza Rodrigues, de 17 anos, foi encontrado com marcas de tiros na manhã de terça-feira (21), no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o jovem estava desaparecido há mais de 24 horas e era procurado pela família.

Ainda conforme a corporação, Gleisson foi atingido por oito disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado debaixo de uma ponte, enrolado em um pano, por pessoas que estavam nas proximidades, que o arrastaram até as margens do rio.

O padrasto da vítima, o pedreiro Eudes Morais, relatou que o adolescente tinha autismo e morava com uma mulher de 23 anos.

“Ele tinha autismo forte, montou a casa e foi morar com uma mulher de 23 anos e foi para um lugar errado. Fizeram covardia com o menino. Para mim, é a coisa mais triste do mundo ver um covarde fazer isso com uma criança”, disse.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

* Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. 

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Da Redação*

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Da Redação*
Furto

Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Publicado em 21/04/2026 às 18:34
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Homem é suspeito de furtar loja e mulher de receptação; materiais não foram recuperados Montagem | A Gazeta

Um homem e uma mulher, ambos de 34 anos, foram detidos pela Guarda Civil Municipal após um furto a uma loja no centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (21). Segundo a GCM, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos. Já a mulher é apontada como receptadora. Os produtos roubados não foram recuperados.

  

De acordo com a GCM, o proprietário da loja acionou a guarda e, com base nas imagens de segurança, os agentes conseguiram identificar o suspeito. Ele foi localizado no bairro Araçá. No momento da abordagem, ele estava usando uma camisa com a marca da loja furtada e confessou o crime. Ainda segundo os agentes, os materiais foram repassados a uma terceira pessoa como forma de pagamento de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.


A mulher, apontada como receptadora, também foi localizada e conduzida para a delegacia. Ela recebeu voz de prisão por receptação. Um celular que estava com ela foi apreendido para auxiliar na investigação.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de informações sobre a autuação e, se houver retorno, esta matéria será atualizada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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