Céu limpo e calor: confira a previsão do tempo para o ES no fim de semana

Nas regiões Norte, Noroeste e Serrana, a tendência também é de poucas nuvens e sem chuva. Já na região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã apenas no litoral, e tempo aberto nos demais períodos do dia, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 27°C.

Já no domingo (7), o clima deve continuar aberto no Espírito Santo. Sem chuvas e nenhuma formação de nuvens nas regiões Sul e Metropolitana do Estado, com ventos de fraco a moderado no litoral. Na Grande Vitória, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 30°C, com possibilidade de rajadas intensas no litoral.