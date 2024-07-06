Céu limpo e calor: confira a previsão do tempo para o ES no fim de semana

A chegada do inverno trouxe temperaturas mais amenas nos últimos dias no Espírito Santo, inclusive com registro de menores temperaturas do ano na madrugada em Vitória, Linhares e Vila Velha na última sexta-feira (5). Mesmo assim, durante o dia tem predominado o calor em algumas regiões do Estado.
E neste fim de semana o calor deve permanecer, com céu limpo em quase todo o Estado neste sábado (6) e domingo (7), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). No sábado (6), predomina o céu claro e ventos de fraco a moderado no litoral, com chance de rajadas intensas entre o litoral sul e a Grande Vitória. A Região Metropolitana terá temperatura mínima de 16°C e máxima de 30°C.
Nas regiões Norte, Noroeste e Serrana, a tendência também é de poucas nuvens e sem chuva. Já na região Nordeste, previsão de chuva fraca na madrugada e manhã apenas no litoral, e tempo aberto nos demais períodos do dia, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 27°C.
Já no domingo (7), o clima deve continuar aberto no Espírito Santo. Sem chuvas e nenhuma formação de nuvens nas regiões Sul e Metropolitana do Estado, com ventos de fraco a moderado no litoral. Na Grande Vitória, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 30°C, com possibilidade de rajadas intensas no litoral.