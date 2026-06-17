Evento em Vila Velha terá linhas gratuitas do Transcol; veja horários

Quatro linhas exclusivas do Sistema Transcol foram criadas para atender à população durante a realização da 3ª Edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania, que acontece no próximo sábado (20), em Vila Velha.





O evento vai oferecer mais de 190 serviços gratuitos, das 8h às 17h, no Campo do Normilhão, na região de Grande Terra Vermelha.





As linhas especiais sairão dos terminais São Torquato, Ibes, Vila Velha e Itaparica e não terão cobrança de passagem, das 6h às 18h. Confira aqui os horários de partida dos coletivos.