Ação em Vila Velha oferece mais de 190 serviços gratuitos

Emissão de documentos, vacinação, consultas de saúde, orientação jurídica e vagas de emprego estão entre os mais de 190 serviços gratuitos que serão oferecidos no próximo sábado (20) em Vila Velha. A programação faz parte da 3ª edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, que será realizada no Campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, das 8h às 17h.





Confira os serviços que estarão disponíveis:





SAÚDE

Aferição de glicemia e pressão arterial;

Vacinação ( Influenza, Covid-19, Dengue, Sarampo, Tríplice Viral, entre outras);

Testagens (HIV, sífilis e hepatite B e C);

Consultas e exames oftalmológicos (com encaminhamento para fornecimento de óculos e prótese ocular) – entre eles biomicroscopia de fundo de olho, tonometria e autorrefração;

Orientações sobre amamentação, cuidados odontológicos, fisioterapia e massagem;

Ônibus do Hemoes para receber coletas de sangue.





CÃES E GATOS

Vacinação antirrábica;

Castrações com a Carreta do Programa Pet Vida.





EMISSÃO DE DOCUMENTOS

Carteira de identidade;

Registros civis (certidões de Casamento, Nascimento e Óbito);

Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro-desemprego.



ORIENTAÇÃO JURÍDICA

Áreas cível, familiar, previdenciária e trabalhista;

Direito do consumidor;

Reconhecimento de paternidade, guarda ou adoção.

ÔNIBUS DA DELEGACIA MÓVEL Atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e familiar;

Registro de Boletim de Ocorrências;

Solicitação de medidas protetivas de urgência.



SERVIÇOS

Inscrições no Programa Qualificar ES para qualficação profissional;

Renegociação de dívidas de serviços de água e energia;

Substituição gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos de LED;

Serviços bancários, entre eles Cheque Especial, microcrédito e cartão de crédito;

Corte de cabelo.



PROGRAMAÇÃO CULTURAL