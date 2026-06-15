Ação em Vila Velha oferece mais de 190 serviços gratuitos

Emissão de documentos, vacinação, consultas de saúde, orientação jurídica e vagas de emprego estão entre os mais de 190 serviços gratuitos que serão oferecidos no próximo sábado (20) em Vila Velha. A programação faz parte da 3ª edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, que será realizada no Campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, das 8h às 17h.
Confira os serviços que estarão disponíveis:
SAÚDE
- Aferição de glicemia e pressão arterial;
- Vacinação (Influenza, Covid-19, Dengue, Sarampo, Tríplice Viral, entre outras);
- Testagens (HIV, sífilis e hepatite B e C);
- Consultas e exames oftalmológicos (com encaminhamento para fornecimento de óculos e prótese ocular) – entre eles biomicroscopia de fundo de olho, tonometria e autorrefração;
- Orientações sobre amamentação, cuidados odontológicos, fisioterapia e massagem;
- Ônibus do Hemoes para receber coletas de sangue.
- Vacinação antirrábica;
- Castrações com a Carreta do Programa Pet Vida.
- Carteira de identidade;
- Registros civis (certidões de Casamento, Nascimento e Óbito);
- Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro-desemprego.
- Áreas cível, familiar, previdenciária e trabalhista;
- Direito do consumidor;
- Reconhecimento de paternidade, guarda ou adoção.
- Atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
- Registro de Boletim de Ocorrências;
- Solicitação de medidas protetivas de urgência.
- Inscrições no Programa Qualificar ES para qualficação profissional;
- Renegociação de dívidas de serviços de água e energia;
- Substituição gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos de LED;
- Serviços bancários, entre eles Cheque Especial, microcrédito e cartão de crédito;
- Corte de cabelo.
- Apresentações musicais e teatrais;
- Área Kids: Piscina de bolinhas, pula-pula, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce.