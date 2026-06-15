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Ação em Vila Velha oferece mais de 190 serviços gratuitos

De emissão de documentos a consultas de saúde, evento ocorrerá das 8h às 17h na Grande Terra Vermelha

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 14:21

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

15 jun 2026 às 14:21
O evento já foi realizado nas cidades da Serra e Cariacica Divulgação | Governo do ES

Emissão de documentos, vacinação, consultas de saúde, orientação jurídica e vagas de emprego estão entre os mais de 190 serviços gratuitos que serão oferecidos no próximo sábado (20) em Vila Velha. A programação faz parte da 3ª edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, que será realizada no Campo do Normilhão, na Grande Terra Vermelha, das 8h às 17h.


Confira os serviços que estarão disponíveis:


SAÚDE

  • Aferição de glicemia e pressão arterial;
  • Vacinação (Influenza, Covid-19, Dengue, Sarampo, Tríplice Viral, entre outras);
  • Testagens (HIV, sífilis e hepatite B e C);
  • Consultas e exames oftalmológicos (com encaminhamento para fornecimento de óculos e prótese ocular) – entre eles biomicroscopia de fundo de olho, tonometria e autorrefração;
  • Orientações sobre amamentação, cuidados odontológicos, fisioterapia e massagem;
  • Ônibus do Hemoes para receber coletas de sangue.

CÃES E GATOS 
  • Vacinação antirrábica;
  • Castrações com a Carreta do Programa Pet Vida.

EMISSÃO DE DOCUMENTOS
  • Carteira de identidade;
  • Registros civis (certidões de Casamento, Nascimento e Óbito);
  • Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro-desemprego.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA
  • Áreas cível, familiar, previdenciária e trabalhista;
  • Direito do consumidor;
  • Reconhecimento de paternidade, guarda ou adoção.

ÔNIBUS DA DELEGACIA MÓVEL
  • Atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica e familiar;
  • Registro de Boletim de Ocorrências;
  • Solicitação de medidas protetivas de urgência.

SERVIÇOS 
  • Inscrições no Programa Qualificar ES para qualficação profissional;
  • Renegociação de dívidas de serviços de água e energia;
  • Substituição gratuita de lâmpadas ineficientes por modelos de LED;
  • Serviços bancários, entre eles Cheque Especial, microcrédito e cartão de crédito;
  • Corte de cabelo.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
  • Apresentações musicais e teatrais;
  • Área Kids: Piscina de bolinhas, pula-pula, brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce.

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