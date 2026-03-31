Carro derruba 2 postes em acidente em Colatina; motorista foge do local

Um carro derrubou dois postes em um acidente registrado no bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (30). De acordo com a Guarda Municipal, o motorista fugiu do local antes da chegada da equipe.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que um dos postes caiu sobre o veículo, enquanto o outro ficou totalmente no chão. Segundo a Guarda, o condutor foi identificado e, conforme relatos colhidos no local, apresentava sinais de embriaguez. O carro foi removido e encaminhado ao pátio. O trânsito na região ficou prejudicado até a retirada dos postes, que ocorreu ainda na noite de segunda-feira.

A Luz e Força Santa Maria informou que os postes atingidos eram destinados exclusivamente a redes de telecomunicações e, portanto, não houve impacto no fornecimento de energia elétrica.