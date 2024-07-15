Carro capota várias vezes, motor se solta e fica caído na via em Pinheiros

A imagem é impressionante: o carro ficou com as rodas para cima e bastante amassado após capotar na ES 130, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo (confira acima). Ainda é possível ver que o motor se soltou e caiu no meio da via. O acidente aconteceu na tarde do último domingo (14) e, de acordo com a Polícia Militar, um adolescente de 17 anos conduzia o veículo. Ele e o passageiro ficaram feridos e precisaram ser socorridos.
Testemunhas contaram para a PM que o motorista seguia na via, no sentido do distrito de Vinhático, em Montanha, para a região central de Pinheiros, quando no fim da ladeira perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes e bater em um barranco às margens da pista.
A corporação informou que os dois ocupantes do carro ficaram feridos e precisaram ser encaminhados para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.