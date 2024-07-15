Ônibus escolares são atingidos após carro bater em poste no Sul do ES

O motorista de um carro bateu em um poste em frente à base do Corpo de Bombeiros, na Rodovia do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). A colisão acabou puxando outros dois postes da via que atingiram e danificaram dois ônibus escolares estacionados em uma garagem do município.
De acordo com a Prefeitura de Anchieta, além dos outros dois postes serem arrastados e caírem sobre os ônibus, um poste padrão da garagem também foi danificado. Em nota, o município disse que vai abrir uma ocorrência junto à Polícia Civil para apurar os fatos e buscar o responsável pelos prejuízos.
Em nota, a concessionária de energia EDP disse que foi acionada e que equipes de obras pesadas estão a caminho do local. Eles irão realizar a substituição dos postes atingidos e normalizar o fornecimento de energia para os clientes do entorno.
Sobre a dinâmica do acidente, a Polícia Militar informou que havia um caminhão parado no acostamento da via quando o carro acertou o para-choque do veículo, perdendo o controle e colidindo em um poste na margem oposta da via. O condutor do automóvel disse que bateu no caminhão quando foi abaixar o quebra-sol do carro. Os motoristas do caminhão e do carro, de 39 e 31 anos, respectivamente, realizaram o teste do etilômetro e ambos deram negativo. O poste atingido caiu, causando a queda de outros quatro. A Polícia Civil informou que não há registro de acionamento para o local.