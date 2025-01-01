Motorista fica ferido após bater carro em poste em Guarapari; veja vídeo

Um motorista ficou ferido após bater o carro em um poste na Praia do Morro, em Guarapari, na terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, por causa dos machucados, o condutor precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há detalhes sobre o estado de saúde e nem o que causou o acidente.
Imagens de câmeras de segurança mostram o automóvel estacionado ao lado de um trailer na faixa da direita (vídeo acima), próximo à orla. Em seguida, o carro começa a ir em direção à faixa da esquerda, mas inesperadamente muda o sentido e bate no poste. Pessoas ao redor chegam a gritar e uma mulher cai no chão devido ao susto da batida.