Carro atinge padaria após acidente na Praia do Canto em Vitória
Publicado em 05/02/2026 às 14h55
Um carro atingiu uma padaria após um acidente de trânsito na Praia do Canto, em Vitória, no final da manhã desta quinta-feira (5). De acordo com a Guarda Municipal, uma motorista estava com o veículo estacionado e, ao tentar sair, acabou batendo em um Honda HR-V que também estava estacionado. Após o impacto da batida, o HR-V foi empurrado e acabou atingindo o estabelecimento comercial. A Polícia Militar disse que não houve feridos.
" O local foi preservado até a chegada do guincho para realizar a remoção do veículo", finalizou a Guarda de Vitória.