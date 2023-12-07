Carreta transportando alimentos pega fogo na BR 262 em Ibatiba

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Um homem de 42 anos foi preso após tentar invadir a casa de um soldado da Cavalaria da Polícia Militar no bairro Caratoíra, em Vitória. O caso aconteceu na quarta-feira (5). Identificado como Patrick Muniz do Carmo Nascimento, ele foi contido e agredido por moradores da região antes da chegada da polícia.
Segundo informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, apenas a filha adolescente do policial estava na residência no momento da invasão. O suspeito quebrou uma janela para entrar no imóvel, e a jovem começou a gritar por socorro. Ao ouvirem os pedidos de ajuda, vizinhos foram até o local e imobilizaram o homem.
De acordo com o boletim de ocorrência, o soldado foi informado sobre o ocorrido, foi até a residência e pediu aos moradores que interrompessem as agressões até a chegada de uma equipe da Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, encontraram apenas o suspeito ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, recebeu atendimento médico e teve alta logo depois.
A Polícia Civil informou que Patrick foi levado para a Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por violação de domicílio e dano qualificado. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Patrick e mantém este espaço aberto para um posicionamento.
Um homem de 32 anos e uma mulher de 40 foram presos por suspeita de utilizar uma residência e dois estabelecimentos comerciais para armazenar e comercializar drogas no bairro Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A ação ocorreu na quarta-feira (5), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do casal e em um bar e um restaurante ligados aos investigados.
Segundo a Polícia Militar, os dois integravam um esquema de tráfico de drogas na região. Durante as buscas, os policiais apreenderam 56 mudas de cannabis, além de porções de drogas, uma arma de fogo, munições, materiais utilizados para embalar entorpecentes e equipamentos eletrônicos.
Também foram apreendidos R$ 5.930 em dinheiro, R$ 200 em notas falsas e um veículo que, segundo a PM, era utilizado com frequência no transporte de drogas. O automóvel foi removido para um pátio credenciado.
Os militares ainda retiraram uma câmera de monitoramento instalada em um poste às margens da Rodovia ES 010, que, conforme a corporação, era usada para auxiliar a atividade criminosa.
Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e/ou munições de uso restrito. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), enquanto a mulher foi levada para o Centro Prisional Feminino.
Errata
A versão anterior desta reportagem continha, com base em informações repassadas pela Polícia Militar à imprensa, o nome e a imagem do suspeito. Posteriormente, a corporação solicitou que as informações não fossem publicadas após constatar que o mandado de prisão já não era válido, em razão da existência de um alvará de soltura.
Um jovem de 24 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital.
Uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
Segundo a corporação, o suspeito seria um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por dois suspeitos em uma motocicleta na região do Córrego do Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valci Alves dos Santos e encontrada sem vida, caída em frente a um supermercado.
Testemunhas contaram aos militares que uma motocicleta se aproximou do jovem e o passageiro efetuou diversos disparos contra ele. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelos tiros. A PM não informou se havia pessoas dentro do veículo no momento do ataque.
O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa de concretos no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (5). José Raimundo era morador de Linhares e atuava como montador de galpão por uma empresa terceirizada contratada para prestar serviços a uma empresa de concretos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após sofrer a descarga elétrica.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o irmão da vítima contou que José era uma pessoa trabalhadora e muito querida pela família. Segundo o familiar, momentos antes do acidente, o trabalhador enviou uma foto do serviço que realizava.
Ainda de acordo com o irmão, uma das vigas que aparece na imagem teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a descarga elétrica. José chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Um homem com transtorno do espectro autista (TEA) foi reencaminhado à família pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser encontrado caminhando sozinho às margens da BR 101, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (05).
Segundo a PRF, por volta das 13h48 a Central de Comando e Controle da PRF recebeu a informação de que um homem caminhava desacompanhado nas proximidades da entrada do bairro Mucuri, às margens da Rodovia do Contorno.
Um motorista que passava pelo local percebeu a situação, realizou a abordagem de forma segura e verificou que o homem utilizava um crachá de identificação indicando sua condição de pessoa com autismo. Em seguida, permaneceu no local aguardando a chegada das equipes.
Após o acionamento, a ocorrência foi repassada à equipe da Unidade Operacional da PRF em Viana. Durante o atendimento, os policiais constataram que o homem é autista não verbal (não consegue se comunicar por meio da fala) e iniciaram diligências para identificar e localizar seus familiares.
A equipe da PRF conseguiu localizar a família e realizou o reencontro em segurança, devolvendo o homem aos seus responsáveis sem que ele apresentasse ferimentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), válido até o fim do dia. O aviso, que indica perigo potencial, prevê ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades do Estado, com exceção de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo.
Para sexta-feira (7), o Inmet também divulgou um alerta laranja, de maior intensidade, para ventos costeiros. O aviso abrange 11 municípios do litoral capixaba e prevê intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Confira as cidades incluídas no alerta:
Já para sábado (8), o Inmet emitiu um novo alerta amarelo de vendaval, que abrange todas as cidades do litoral do Espírito Santo. O aviso tem validade durante todo o dia.
A Defesa Civil Estadual também emitiu um alerta sobre as condições de vento. Segundo o órgão, a formação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, prevista para esta quinta-feira, não deve atingir diretamente o Espírito Santo. No entanto, a frente fria associada ao sistema pode provocar rajadas de vento moderadas na faixa litorânea capixaba até sábado, exigindo atenção, principalmente, de quem realiza atividades no mar.
A orientação é para que pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações redobrem os cuidados, já que, em áreas marítimas mais afastadas da costa, as rajadas podem ultrapassar 60 km/h.
O influenciador digital Thomas Santana, do Rio de Janeiro, reagiu ao trecho de uma reportagem da TV Gazeta, na noite de quarta-feira (5), que mostrava a entrevista com um guarda municipal “bonitão” de Vila Velha, no Espírito Santo. O que viralizou, porém, não foi a ocorrência policial, mas a aparência do agente Vinicius Araújo.
A reportagem tratava detenção de um homem que assumiu a direção de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Durante o telejornal Boa Noite ES, da TV Gazeta, Vinicius falou sobre a ocorrência.
Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Thomas Santana brincou com a aparência do guarda. “Será que agora é pré-requisito ter que ser bonito para ser policial? [...] Ele parece o Thor! Bonito, né? Com todo respeito!”, brincou o influenciador. Nos comentários da publicação, internautas também elogiaram o agente. “Meu Estado tem muito homem bonito”, escreveu uma seguidora.
Duas granadas com pregos em seu interior foram encontradas e detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar na noite de quarta-feira (5), no bairro José de Anchieta II, na Serra. De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os artefatos são do tipo utilizado pelas Forças Armadas e podem provocar ferimentos graves e até fatais em quem estiver no raio da explosão.
As granadas foram localizadas após denúncias de que dois homens armados estariam traficando drogas em uma residência da região. Quando os militares chegaram ao local, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, de 21 anos, foi preso enquanto tentava esconder uma mochila com entorpecentes embaixo de um sofá.
O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a detonação controlada dos explosivos. No imóvel, os policiais também apreenderam cocaína, maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e uma submetralhadora.
O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Em seguida, foi encaminhado ao presídio.
O Corpo de Bombeiros trabalha na limpeza da pista da Rodovia das Paneleiras na manhã desta quinta-feira (6) após um veículo deixar cair sacos de cimento na via. O problema acontece no sentido Serra - Vitória.
Os bombeiros foram acionados por telefone e estão no local desde as 6h30 da manhã, já que o pó do cimento, com o movimento dos veículos, pode gerar poeira e comprometer a visibilidade dos motoristas. Não há informações sobre o veículo e em qual circustância os sacos de cimento caíram na pista.
Por causa da limpeza, há congestionamento e o trânsito no local só está seguindo pela faixa da direita no sentido Vitória.
Com informações de Alberto Borém, da TV Gazeta