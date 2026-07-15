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Desde 2011

“Novo Cangaço”: foragido de alta periculosidade é preso ao visitar a esposa no ES

Apontado como integrante de organização criminosa interestadual, homem tinha mandados de prisão em aberto em Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 07:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 jul 2026 às 07:16

Um homem foragido da Justiça desde 2011 e procurado em três estados foi preso no início da noite de terça-feira (14), em Vitória, durante uma ação integrada entre forças de segurança do Espírito Santo e de Goiás. 


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Nildo Alves Nascimento veio ao Estado para visitar a esposa quando foi localizado e detido.


Conforme a Polícia Militar, o suspeito é considerado de alta periculosidade e possui um extenso histórico criminal. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, expedidos pelas Justiças de Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.

Foragido da Justiça e procurado em três estados é preso na Grande Vitória
Foragido da Justiça e procurado em três estados é preso na Grande Vitória Polícia Militar
"Novo Cangaço"

Ainda de acordo com a polícia, Nildo é apontado como envolvido em roubos a instituições financeiras e carros-fortes em diversos estados do país.


Entre os crimes atribuídos a ele está um ataque na modalidade conhecida como "Novo Cangaço", ocorrido em 2007, na cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Na ocasião, um policial militar morreu durante a ação criminosa.


A prisão foi resultado do compartilhamento de informações e da atuação conjunta entre as forças de segurança do Espírito Santo e de Goiás. 


O "Novo Cangaço" é uma modalidade de crime organizadoPortando fuzis, submetralhadoras e explosivos os bandidos invadem as cidades, fazem reféns e, muitas vezes, rendem os policiais que estão de plantão no município. Assim, se veem livres para, com toda a tranquilidade, saquearem os bancos, explodirem os cofres e caixas eletrônicos e fugirem com o dinheiro.

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