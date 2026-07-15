“Novo Cangaço”: foragido de alta periculosidade é preso ao visitar a esposa no ES

Um homem foragido da Justiça desde 2011 e procurado em três estados foi preso no início da noite de terça-feira (14), em Vitória, durante uma ação integrada entre forças de segurança do Espírito Santo e de Goiás.





Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Nildo Alves Nascimento veio ao Estado para visitar a esposa quando foi localizado e detido.





Conforme a Polícia Militar, o suspeito é considerado de alta periculosidade e possui um extenso histórico criminal. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto, expedidos pelas Justiças de Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia.