Carreta tomba, é atingida por picape e motorista morre na BR 101 em Aracruz

O motorista de uma carreta morreu após o veículo que ele dirigia tombar e ser atingido por uma picape em um local conhecido como Curva do Assombro, no km 183 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h50 de segunda-feira (1°) e a vítima, Claudecir Teixeira da Silva, de 63 anos, faleceu no local.
O trânsito está no sistema pare e siga na região na manhã desta terça-feira (2), para ser feita a remoção da carreta, que ocupou parte da pista. A PRF informou que a rodovia ficou totalmente interditada até às 5h para a conclusão do trabalho da perícia.
Ainda não há mais informações sobre como a carreta, que transportava carga de café, capotou. A PRF disse que informações preliminares apuradas no local indicam que, quando o veículo já estava tombado, uma Volkswagen Saveiro o atingiu na rodovia. O motorista da picape sofreu lesões leves. Segundo a corporação, a dinâmica do acidente está sendo investigada.