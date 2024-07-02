Carreta tomba, é atingida por picape e motorista morre na BR 101 em Aracruz

O trânsito está no sistema pare e siga na região na manhã desta terça-feira (2), para ser feita a remoção da carreta, que ocupou parte da pista. A PRF informou que a rodovia ficou totalmente interditada até às 5h para a conclusão do trabalho da perícia.

Ainda não há mais informações sobre como a carreta, que transportava carga de café, capotou. A PRF disse que informações preliminares apuradas no local indicam que, quando o veículo já estava tombado, uma Volkswagen Saveiro o atingiu na rodovia. O motorista da picape sofreu lesões leves. Segundo a corporação, a dinâmica do acidente está sendo investigada.