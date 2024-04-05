Carreta com brita tomba em acidente e interdita BR 259 em João Neiva

Ainda conforme a corporação, para remoção do veículo e limpeza da pista, o trânsito no local precisou ser sinalizado e desviado pelo acostamento. Um guincho e equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit) foram acionados para a ocorrência. Às 9h50, a PRF informou que o processo de retirada da carreta e limpeza da via já haviam sido concluídos, e o trânsito liberado para o fluxo de veículos.