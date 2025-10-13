Carreta com bloco de pedra perde controle e atinge outro caminhão no ES

Duas carretas se envolveram em acidente na ES 080 Crédito: Repórter Enzo Teixeira

Um acidente envolvendo duas carretas deixou a ES 080 totalmente interditada na tarde desta segunda-feira (13), em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu quando um dos veículos, que transportava um bloco de rocha ornamental, tombou e atingiu a cabine do outro caminhão, que trafegava em direção a Águia Branca.

Conforme a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, o condutor do caminhão com o bloco, que seguia sentido Vitória, perdeu o controle e o veículo acabou tombando. Ele foi encaminhado ao Hospital Silvio Ávidos com ferimentos leves.

Um dos motoristas realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

A pista precisou ser interditada para a remoção completa das carretas e do material transportado.