Colisão entre carro e motos deixa uma pessoa gravemente ferida na BR 262

Após o impacto, motocicletas caíram do penhasco; regate da vítima que ficou gravemente ferida contou com o apoio do helicóptero do Notaer

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 18:50

Além do carro, duas motos também se envolveram no acidente em Domingos Martins
Além do carro, duas motos também se envolveram no acidente em Domingos Martins Crédito: Divulgação CBMES

Uma colisão frontal envolvendo um carro e duas motocicletas deixou uma pessoa gravemente ferida no início da tarde deste sábado (11) no km 82 da BR 262, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 12h30. A via chegou a ficar interditada para que o resgate fosse realizado, mas por volta das 16h já estava totalmente liberada. 

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel Gol, que seguia no sentido Vitória, invadiu a contramão de direção e colidiu de frente com as duas motos, uma Honda CB 600F Hornet e uma Yamaha MT-07, que trafegavam no sentido oposto. Após o impacto, as motocicletas caíram em um penhasco às margens da rodovia.

O condutor da Hornet sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notaer), sendo encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O motociclista da MT-07 e o motorista do Gol, assim como os dois passageiros que estavam no carro, não se feriram. 

