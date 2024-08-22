Candidato a prefeito de Guarapari se desculpa após dizer que autismo é 'fatalidade'

Zé Preto (PP) é candidato à prefeitura de Guarapari Crédito: Reprodução

O deputado estadual e candidato à prefeitura de Guarapari Zé Preto (PP) divulgou uma carta aberta pedindo desculpas após usar a palavra "fatalidade" ao se referir ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Na declaração, dada em entrevista na quarta-feira (21) à TV Guarapari, o político também disse que o cuidado com autistas estaria adoecendo os professores da rede municipal.

"Eu visito muita escola. É negativo o que eu vou falar: o autismo é uma das fatalidades que mais crescem no nosso município. Nós vemos um professor cuidando de quatro, cinco. Isso não é valorizar o professor. A gente vê professores pegando atestado, ficando doentes, por cuidar de pessoas com esse grau desse autismo que a gente convive em Guarapari", disse, na ocasião, citando também a necessidade de cuidados neuropediátricos para as crianças.

No pedido público de desculpas, Zé Preto disse que usou uma palavra equivocada: "A palavra foi utilizada no momento em que defendia melhores condições de trabalho para nossos profissionais de educação. Foi no momento em que defendi capacitação, melhor remuneração e aumento da equipe pedagógica especializada no atendimento a alunos atípicos".