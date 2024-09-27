Motorista fica ferido em acidente entre carretas na ES 488 em Cachoeiro

À reportagem da TV Gazeta Sul, a Polícia Militar disse que, conforme relatos, a carreta de cabine branca estava no acostamento, parada. Já o condutor da carreta vermelha, que seguia no mesmo sentido da pista, bateu na traseira do veículo encostado. Com o impacto da colisão, a cabine se desprendeu e ficou no meio da rodovia. O outro motorista não se feriu.

