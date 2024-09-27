Motorista fica ferido em acidente entre carretas na ES 488 em Cachoeiro

Um acidente envolvendo duas carretas na ES 488, localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou o motorista de um dos veículos feridos na manhã desta sexta-feira (27). Conforme apuração da TV Gazeta Sul, o condutor da carreta vermelha foi socorrido com ferimentos leves e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município. A pista foi interditada para atendimento à ocorrência.
À reportagem da TV Gazeta Sul, a Polícia Militar disse que, conforme relatos, a carreta de cabine branca estava no acostamento, parada. Já o condutor da carreta vermelha, que seguia no mesmo sentido da pista, bateu na traseira do veículo encostado. Com o impacto da colisão, a cabine se desprendeu e ficou no meio da rodovia. O outro motorista não se feriu.
O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para a batida com vítima e a ocorrência está em andamento. A Polícia Militar também foi procurada para saber se há previsão de liberação da pista, mas não houve retorno até a publicação desta nota.
*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul