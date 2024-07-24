Caminhão tomba em ribanceira e cai em cima de casa em Rio Bananal

Um caminhão tombou e caiu em cima de uma casa em São Sebastião, no município de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (24). Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver o veículo tombado e a cozinha da residência destruída. Segundo a Polícia Militar, não houve vítimas. De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o motorista teria pulado do caminhão antes de atingir o imóvel.
A dona da casa e os filhos não estavam no local. Em conversa com a TV Gazeta, a proprietária disse que perdeu tudo o que tinha na cozinha, que foi a área atingida pelo caminhão. Parte do veículo também ficou caída na área de outra propriedade, mas que não tinha nenhuma edificação.
Em nota, a Polícia Militar informou que, na manhã desta quarta-feira (24), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190) recebeu a informação de que um caminhão havia tombado após descer uma ribanceira no bairro São Sebastião. "Militares foram ao local e verificaram que não houve vítimas e algumas casas estavam danificadas. Não temos outros detalhes", completou a corporação.