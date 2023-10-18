Caminhão-baú tomba na BR 262 em Conceição do Castelo

O compartimento de carga do veículo se abriu após o caminhão tombar na rodovia

Segundo a PRF, o acidente foi por volta das 8h, no km 123 da rodovia federal, na altura da localidade de Pinga Fogo.

Populares contaram para a polícia que a carga é de macarrão instantâneo e para evitar saques, a polícia segue no local até que a empresa faça o destombamento do veículo da beira da via.