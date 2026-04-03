Cachorro é resgatado após ficar preso em montanha em Domingos Martins

Um cachorro chamado "Tigre" foi resgatado na encosta de uma montanha em Biriricas, zona rural de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O pet ficou desaparecido por dois dias e foi localizado na segunda-feira (30), quando o tutor Hélio procurava pelo cão e ouviu latidos vindos do local.
Os Bombeiros enfrentaram uma trilha de difícil acesso e precisaram usar técnicas avançadas — incluindo uso de drone — na tentativa de resgate, que se estendeu até a tarde de terça-feira (31). O cão foi se aproximando gradualmente da base da montanha e, na manhã de quarta-feira (1º), finalmente foi encontrado por familiares do tutor e por populares.