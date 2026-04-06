BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta

BR 101 será interditada para detonação de rochas em Anchieta Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba

A BR 101 será totalmente interditada no km 368,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (7), para uma nova detonação de rochas, prevista para as 12h. Segundo a concessionária responsável pela via, a Ecovias Capixaba, a interdição deve durar cerca de 20 minutos.

Durante o bloqueio, o tráfego será interrompido nos dois sentidos. Após a liberação inicial da pista, poderá ser adotado o sistema de “pare e siga”, se necessário. A ação faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Anchieta e Iconha. Em caso de chuva, a operação poderá ser adiada.