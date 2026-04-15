BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)

A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.





Segundo a concessionária que administra a via, a detonação de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101 Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de 2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa normalização do tráfego.





A atividade será executada por meio de técnica de fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.