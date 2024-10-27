Boca de urna, tumulto e propaganda irregular são registrados na Serra

Segundo turno: movimentação na EMEF Valéria Maria Miranda, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Carol Leal

Boca de urna, propaganda irregular e um tumulto próximo a um local de votação foram as ocorrências registradas pela Secretaria de Segurança do Espírito Santo (Sesp) na manhã deste domingo (27), na Serra, no segundo turno das Eleições 2024. O município é o único do Estado com a segunda rodada de votações.

De acordo com o relatório, foram, ao todo, seis casos de irregularidades perto dos estabelecimentos onde ocorrem as votações. Logo no início da manhã, às 8 horas, uma câmera de videomonitoramento registrou propaganda irregular, em frente a Escola Municipal Valéria Maria Miranda, em Vila Nova de Colares.

A equipe da Guarda Municipal foi acionada e retirou quatro bandeiras de um candidato no meio da rua, o que é proibido pela Lei n.º 9.504/97. O material foi encaminhado à Justiça Eleitoral.

Diversas pessoas, entre elas um vereador eleito, foram flagradas fazendo boca de urna em Vila Nova de Colares e em Feu Rosa, totalizando quatro ocorrências, sendo duas em cada bairro. Elas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), confeccionado pela Polícia Militar, e foram liberadas, conforme determina a legislação. O nome do político envolvido não foi revelado pelas autoridades.