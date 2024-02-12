Blocos do Centro de Vitória reuniram 200 mil pessoas no domigo, diz prefeitura

Mais de 200 mil pessoas curtiram os blocos e o Circuito da Folia no Centro de Vitória neste domingo (11), somando toda a programação do dia. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Vitória.

Ainda de manhã, uma multidão tomou conta da Avenida Beira-Mar para curtir o tradicional bloco Regional da Nair, um dos mais esperados todos os anos. Os foliões participaram do cortejo da folia, fantasiados, em grupos de amigos, em família ou sozinhos e percorreram o trajeto da Praça Pio XXII até a Praça Getúlio Vargas, embalados por marchinhas de carnaval, pagode e axé.