Carnaval de rua de Vitória: vídeo mostra mar de foliões em direção ao Sambão

Nesta segunda (12), a programação do circuito é a seguinte: às 19h, o bloco Coisa de Negres entrega os foliões, na Praça Oito, para o trio com a cantora Andrea Nery que vai puxar a folia do circuito até o Sambão. Lá, haverá shows com Pele Morena, às 20h, e Regional da Nair, às 22h.