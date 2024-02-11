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Alívio do calor!

Carnaval no Centro de Vitória tem água de graça para refrescar foliões

Prefeitura e sindicato instalaram pontos de hidratação na Praça Getúlio Vargas e na Rua Gama Rosa, no circuito dos blocos de rua

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2024 às 18:38
Marcela de Medeiros num ponto de hidratação no Carnaval
Marcela de Medeiros num ponto de hidratação no Carnaval Crédito: Felipe Sena
Para aliviar o calorão que superou os 30°C em Vitória neste domingo de carnaval (11), os foliões que estão curtindo a passagem dos blocos no Centro da Capital  contam com dois pontos de hidratação com água de graça para os foliões. Um deles foi instalado pela prefeitura e outro por entidades sindicais instaladas no bairro.
O ponto de hidratação da administração municipal fica na Praça Getúlio Vargas e conta com seis bebedouros com quatro torneiras cada um deles para fornecer água aos participantes. "É aconselhável que os foliões tragam seus próprios recipientes. Além disso, dois caminhões-pipa foram disponibilizados para aliviar o calor durante o evento", informa a a prefeitura. 
Já no número 111 da Rua Gama Rosa, os foliões terão acesso gratuito a água filtrada em um bebedouro que instalado na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), em uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (Sindaema). O bebedouro fica no local até terça-feira (13).
Outra medida tomada pela prefeitura para os dias de folia foi disponibilizar dois carros-pipa para jogar água em quem está na região acompanhando os blocos.

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Quem aprovou a iniciativa foi a fisioterapeuta Marcela Medeiros, de 26 anos, que foi preparada e levou garrafinha de casa. 
"Água é um direito de todos, por isso achei legal a iniciativa. Trouxe até a garrafinha de casa pra não gastar garrafa de plástico descartável"
Marcela Medeiros - Fisioterapeuta

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