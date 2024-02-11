Carnaval no Centro de Vitória tem água de graça para refrescar foliões

Marcela de Medeiros num ponto de hidratação no Carnaval Crédito: Felipe Sena

Para aliviar o calorão que superou os 30°C em Vitória neste domingo de carnaval (11), os foliões que estão curtindo a passagem dos blocos no Centro da Capital contam com dois pontos de hidratação com água de graça para os foliões. Um deles foi instalado pela prefeitura e outro por entidades sindicais instaladas no bairro.

O ponto de hidratação da administração municipal fica na Praça Getúlio Vargas e conta com seis bebedouros com quatro torneiras cada um deles para fornecer água aos participantes. "É aconselhável que os foliões tragam seus próprios recipientes. Além disso, dois caminhões-pipa foram disponibilizados para aliviar o calor durante o evento", informa a a prefeitura.

Já no número 111 da Rua Gama Rosa, os foliões terão acesso gratuito a água filtrada em um bebedouro que instalado na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), em uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (Sindaema). O bebedouro fica no local até terça-feira (13).

Outra medida tomada pela prefeitura para os dias de folia foi disponibilizar dois carros-pipa para jogar água em quem está na região acompanhando os blocos.

Quem aprovou a iniciativa foi a fisioterapeuta Marcela Medeiros, de 26 anos, que foi preparada e levou garrafinha de casa.