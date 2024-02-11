Prédio no Centro de Vitória tem alarme contra folião que faz xixi na rua

Um aviso inusitado tem chamado a atenção de quem está curtindo os blocos de carnaval no Centro de Vitória neste domingo (11). Moradores de um prédio na Rua Rua Josué Prado, que fica próxima ao circuito de passagem dos blocos, colaram cartazes com aviso para que foliões não urinem no local.
Eles instalaram até um "alarme de xixi" para inibir que foliões usem o espaço na entrada do prédio como banheiro improvisado.
Quem se aproxima do muro em que está colado o aviso recebe um alerta sonoro. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros fez o registro dos cartazes e também dos aviso sonoro que alerta os foliões. Veja como funciona no vídeo acima.