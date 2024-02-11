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"Vai para o banheiro químico!"

Prédio no Centro de Vitória tem alarme contra folião que faz xixi na rua

Moradores de rua próxima ao circuito dos blocos de Vitória instalaram até avisos sonoros para evitar que foliões usem espaço como banheiro improvisado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2024 às 16:30
Um aviso inusitado tem chamado a atenção de quem está curtindo os blocos de carnaval no Centro de Vitória neste domingo (11). Moradores de um prédio na Rua Rua Josué Prado, que fica próxima ao circuito de passagem dos blocos, colaram cartazes com aviso para que foliões não urinem no local.
Eles instalaram até um "alarme de xixi" para inibir que foliões usem o espaço na entrada do prédio como banheiro improvisado.
Quem se aproxima do muro em que está colado o aviso recebe um alerta sonoro. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros fez o registro dos cartazes e também dos aviso sonoro que alerta os foliões. Veja como funciona no vídeo acima.

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