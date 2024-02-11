Prédio no Centro de Vitória tem alarme contra folião que faz xixi na rua

Eles instalaram até um "alarme de xixi" para inibir que foliões usem o espaço na entrada do prédio como banheiro improvisado.

Quem se aproxima do muro em que está colado o aviso recebe um alerta sonoro. O fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros fez o registro dos cartazes e também dos aviso sonoro que alerta os foliões. Veja como funciona no vídeo acima.