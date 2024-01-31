Bateria de celular explode dentro de casa em Cachoeiro de Itapemirim

Uma família de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, se assustou após a bateria de um celular explodir dentro de casa, na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com o dono do aparelho, o celular estava carregando no momento que explodiu.
O educador físico Renan Garcia conta que deixou o celular, usado pelo filho, carregando no chão e foi trabalhar. Uma hora depois, a esposa, que estava em casa, fez as imagens mostrando o acidente. “Estavam todos deitados ainda. Tomaram um susto”, conta Renan
Ninguém se feriu no acidente, que, segundo o professor, poderia ter sido pior. “Sempre deixo na mesa ou no sofá. Hoje por acaso deixei no chão [...] O medo é que sempre fica no sofá carregando. Se tivesse, tinha pegado fogo”, conta o professor.