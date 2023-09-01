Banestes, Bandes e Sicoob têm nota elevada por agência de classificação de risco

Para o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina, a elevação dos ratings é uma conquista para a instituição e para todos os associados.

A agência afirma que as revisões são usadas para modificar ratings (classificações) por motivos não relacionados a qualidade de crédito, ou seja, para refletir mudanças na escala nacional e nos indicadores de risco relativo de um país. Os fundamentos de crédito destes emissores permanecem os mesmos, mas seus fundamentos, em relação aos emissores locais de outros setores, melhoraram.