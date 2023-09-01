Banestes, Bandes e Sicoob têm nota elevada por agência de classificação de risco

A Fitch Ratings elevou a nota de classificação de risco do Banestes, passando de AA-(bra) para AA+(bra) nesta quinta-feira (31). A agência mudou a avaliação da qualidade de crédito de outras duas instituições do país, no mesmo patamar: Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e Banco do Estado de Sergipe (Banese). Ainda no Espírito Santo, o Sicoob-ES também teve a nota elevada, de AA-(bra) para AA (bra), e o Bandes, que conquistou o "Triple A", com a nota AAA, a mais alta da lista.
Segundo o governador Renato Casagrande, a elevação da nota do Banestes comprova a solidez do banco capixaba e sua capacidade de capturar oportunidades e administrar a concessão de crédito de maneira eficiente. Quanto ao Bandes, a assessoria ressalta que a nota coloca o banco na posição das instituições mais confiáveis e sólidas do país.
Para o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina, a elevação dos ratings é uma conquista para a instituição e para todos os associados.
A agência afirma que as revisões são usadas para modificar ratings (classificações) por motivos não relacionados a qualidade de crédito, ou seja, para refletir mudanças na escala nacional e nos indicadores de risco relativo de um país. Os fundamentos de crédito destes emissores permanecem os mesmos, mas seus fundamentos, em relação aos emissores locais de outros setores, melhoraram.