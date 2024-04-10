Avenida Florentino Avidos será interditada neste domingo em Vitória

O trânsito na Avenida Florentino Avidos, em Vitória, será interditado neste domingo (14), no trecho localizado em frente às obras de ampliação do Hospital Santa Casa de Misericórdia e ao antigo Juizado da Infância e Juventude, na Vila Rubim. A interdição, com início às 7h e previsão de término às 17h, será realizada para transporte e instalação de equipamento hospitalar no novo prédio do hospital.