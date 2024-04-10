Avenida Florentino Avidos será interditada neste domingo em Vitória

O trânsito na Avenida Florentino Avidos, em Vitória, será interditado neste domingo (14), no trecho localizado em frente às obras de ampliação do Hospital Santa Casa de Misericórdia e ao antigo Juizado da Infância e Juventude, na Vila Rubim. A interdição, com início às 7h e previsão de término às 17h, será realizada para transporte e instalação de equipamento hospitalar no novo prédio do hospital.
Diante disso, os motoristas que seguem pela via no sentido Rodoviária de Vitória deverão optar por outras vias dos bairros Parque Moscoso e Vila Rubim, como a Rua General Osório, a Avenida República e a Rua Dr. João dos Santos Neves, para acessarem a Avenida Cleto Nunes e seguirem o trajeto.