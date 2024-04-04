Trânsito "dá nó" e complica a volta para casa em Vitória

Trânsito na Grande Vitória, às 19h40, desta quinta-feira (4) Crédito: Reprodução/Google Trânsito

O motorista e usuários de transporte público, especialmente em Vitória, precisaram ter paciência com o trânsito da Capital capixaba nesta quinta-feira (4). Isso porque vários pontos da cidade apresentaram lentidão acima do "normal" para o horário de pico. Cerca de uma hora depois, a situação já se encontrava normalizada.

Foram pelo menos três grandes entraves, de acordo com o Google Trânsito: às 19h40, quem seguia para o Centro de Vitória encontrava retenção e fluxo intenso na Avenida Vitória próximo à Curva do Saldanha até a altura do Palácio Anchieta. Paralelamente, o trânsito encontrava-se complicado no mesmo sentido nas avenidas Princesa Isabel e Marechal Mascarenhas de Moraes, na região do Centro.

Na Reta da Penha, quem se deslocou da Serra para a Capital encontrou muita retenção na Reta da Penha pouco antes do cruzamento com a Rua Constante Sodré. Este trânsito intenso seguiu em direção ao acesso à Terceira Ponte, especialmente na Praça do Cauê, em direção a Vila Velha.

A volta para casa também foi difícil para quem precisa seguir em direção ao bairro Jardim Camburi. Na Enseada do Suá, nas imediações do Shopping Vitória, o fluxo era bastante intenso e se prolongou pela Avenida Américo Buaiz até perto do Iate Clube.

Além do horário de pico, ao menos dois acidentes foram registrados, um deles envolvendo um motociclista na Reta da Penha, que interferem negativamente na fluidez do trânsito.