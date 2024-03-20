OAB-ES pede anulação de multas de trânsito em Guarapari desde 2019

Praia do Morro, em Guarapari: ação pede a anulação de todas as multas no município Crédito: Ricardo Medeiros

A presidente da 4ª Subseção de Guarapari da OAB-ES, Mônica Silva Ferreira Goulart, explica que a Lei Municipal 3.902/2015 — que legitimava a aplicação das multas por parte dos servidores — teve normas revogadas por outra lei, em 10 de julho de 2019. Por isso, após essa data, os funcionários públicos não poderiam mais penalizar infratores.

Para analisar a situação, a OAB formou a Comissão Especial de Estudos Técnicos sobre a Municipalização do Trânsito de Guarapari, que formulou os fundamentos jurídicos da ação.

"É uma função constitucional da OAB manter a ordem jurídica, bem como o Estado Democrático de Direito. Por isso nós criamos essa comissão e, após estudos, vimos que essa ação civil pública seria para decretar a nulidade de todos os autos de infração lavrados por servidores públicos do município", disse Mônica.

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Municipalização do trânsito e função dos servidores

A advogada explicou que a legislação passou por várias mudanças ao longo dos anos. A lei de 2015 tinha o objetivo de delimitar a atuação dos funcionários públicos da cidade após a municipalização do trânsito, ou seja, quando a gestão passou a ficar a cargo da prefeitura.

Para a atuação dos servidores, foi editada, então, a Lei Municipal nº 3.902/2015, que alterou uma outra, a Lei 2.989/2009. Assim, foram unificadas as atribuições e nomenclatura do cargo de Fiscal Municipal de Trânsito e do cargo de Fiscal de Transporte Urbano, passando a denominar-se: Agente Municipal de Trânsito e Transporte.

"A norma previu diversas atribuições aos servidores, dentre elas, a autuação, fiscalização de trânsito, bem como reservou a eles a competência de serem a autoridade para aplicar a penalidade decorrente das infrações de trânsito", disse Mônica.

No entanto, no entendimento da advogada, esses agentes tiveram a função revogada por uma nova legislação de 2019, a Lei 4.325.

"A norma esvaziou as atribuições dos agentes de trânsito, que, apesar de continuarem com a mesma nomenclatura do cargo, foram restringidos para a fiscalização do transporte público municipal e o transporte privado de passageiros por táxi. Eles continuaram exercendo atribuições que lhe foram revogadas, o que, em tese, configura ilegalidade e abuso de poder, na medida em que estão lavrando autos de infrações de trânsito", destaca.

Indenizações

Além da anulação das multas, a ação também pede uma indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 3 milhões, que deve ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, além de R$ 10 mil por danos individuais.

De acordo com a presidente da OAB-ES de Guarapari, quem se sentiu lesado pela atuação supostamente irregular dos servidores da prefeitura poderá buscar a reparação na Justiça. Caso haja uma decisão favorável, processos de cidadãos que estão recorrendo das multas também podem ser afetados.

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