Venezuelanos que voltaram ao ES estão em ocupação no Centro de Vitória

Grupo da etnia indígena Warao já esteve na Capital em agosto de 2022 em busca de melhores condições de vida; após um tempo, eles foram para Belo Horizonte (MG)

O acampamento dos imigrantes foi registrado pelo repórter fotográfico Vitor Jubini, de A Gazeta , que ouviu sobre o motivo da volta dos venezuelanos à Vitória. "Fomos embora daqui devido à chuva. Estava ficando tudo molhada, colchão, roupa, as crianças estavam tomando banho de água suja por problemas no banheiro. Lá em BH a vida é boa, mas estava pagando R$ 1.500 em aluguel e me cansou porque é muito difícil", explicou o cacique Rubens Mata Mata na segunda (5).

O que diz a Prefeitura de Vitória

"Solidária à situação e seguindo as recomendações da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), Defensoria Pública do Espírito Santo e Ministério Público, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) encaminhou equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social para a região da rodoviária de Vitória para realizar um breve levantamento inicial da situação e identificação dessa população", informou em nota.

O líder do grupo, segundo a prefeitura, disse que não ficaria no abrigo e que iria para um hotel e arcaria com recursos próprios. Carros de aplicativo teriam sido acionados, mas os venezuelanos, de acordo com a prefeitura, teriam sido deixados no mesmo espaço que estavam antes. A equipe de Abordagem Social voltou à região da Ilha do Príncipe, mas os imigrantes não teriam aceitado ficar no abrigo da prefeitura.