Moradores relatam infestação de abelhas após cães serem picados em Vitória

A Gazeta pergunta: Por que moradores dos bairros relatam a presença de abelhas nos postes? É por acaso? É comum?

Especialista responde: As abelhas são insetos pertencentes à Ordem Hymenoptera (do grego hymen = membrana e pteron = asa) e estão neste grupo devido às suas asas membranosas. Infelizmente, as abelhas só são lembradas como insetos que causam acidentes ou que leva a população a retirá-las ou matá-las quando elas existem próximo das residências. Muitos enxames costumam passar pelos centros urbanos durante a sua migração e devemos nos conscientizar em relação a importância desses polinizadores para o meio ambiente. Dentro do ambiente urbano, o lugar mais comum de encontrarmos esses animais são nos postes, pois devido à altura e a presença dos buracos onde passam os fios ou por deterioração por conta da exposição, esses locais são perfeitos para o estabelecimento de colmeias.

Fonte consultada: Daniel Gosser Motta, biólogo e mestre em Biologia Animal pela UFES

