Moradores relatam infestação de abelhas após cães serem picados em Vitória

Dois cachorros da raça bulldog francês e o tutor deles foram picados por abelhas no bairro Jardim Camburi
, em Vitória
, nos últimos dias. Um dos cachorros chegou a ficar em estado grave e segue internado em um Centro de Tratamento Intensivo, segundo a tutora Danielle Barbosa, que é esposa do homem picado pelos insetos. A reclamação principal da moradora do bairro, que é semelhante ao relato de algumas pessoas de Jardim da Penha
, bairro vizinho também na Capital, é a infestação de abelhas em alguns pontos da cidade.
A quantidade de abelhas assusta. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, a moradora afirmou que os insetos estão dentro de um dos postes de energia elétrica. Ela relatou, inclusive, que tem fechado as janelas de casa com medo de as abelhas entrarem na residência e fazerem novas vítimas.
Fotos tiradas pela própria dona da casa mostram algumas abelhas mortas no chão da varanda. Quando o chão é varrido, pequenos montes de abelhas são formados.
Danielle Barbosa relatou ter entrado em contato com o Corpo de Bombeiros e com a EDP, concessionária que administra a rede elétrica na cidade. As equipes, segundo ela, estiveram no local, mas o problema não foi resolvido. A TV Gazeta esteve em Jardim Camburi na manhã desta terça-feira (27) e presenciou as abelhas no poste.
"As abelhas não foram [embora]. Fizeram a infestação por dentro do poste. A EDP fechou o buraco. Mas elas estão dentro do poste. As que estão fora procuram uma nova abertura, completou Danielle Barbosa.
Procurada pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar informou que atua na remoção de enxames em casos de emergência, quando há risco para pessoas ou animais no entorno. Nestes casos, como o mostrado nesta reportagem, a orientação é acionar a Corporação por meio do 193, para que uma equipe vá ao local e providencie o extermínio ou retirada dos insetos.
"Se os insetos estiverem alojados em postes energizados, a atribuição de retirada é da concessionária de energia. Em casos em que o morador não relata problemas com a presença dos insetos, o correto é acionar uma empresa especializada, um apicultor, ou, ainda, solicitar apoio ao Centro de Zoonoses do Município", informa em nota.
A EDP, concessionária responsável pela energia elétrica em Vitória, foi procurada para responder sobre o caso nos dois bairros.