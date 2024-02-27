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Jardim Camburi e Jardim da Penha

Moradores relatam infestação de abelhas após cães serem picados em Vitória

A reclamação principal , semelhante em Jardim da Penha e Jardim Camburi, é a infestação de abelhas em alguns pontos da cidade

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:06

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 fev 2024 às 11:06
Dois cachorros da raça bulldog francês e o tutor deles foram picados por abelhas no bairro Jardim Camburi, em Vitória, nos últimos dias. Um dos cachorros chegou a ficar em estado grave e segue internado em um Centro de Tratamento Intensivo, segundo a tutora Danielle Barbosa, que é esposa do homem picado pelos insetos. A reclamação principal da moradora do bairro, que é semelhante ao relato de algumas pessoas de Jardim da Penha, bairro vizinho também na Capital, é a infestação de abelhas em alguns pontos da cidade.

Abelhas picaram cachorros em Vitória

A quantidade de abelhas assusta. Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, a moradora afirmou que os insetos estão dentro de um dos postes de energia elétrica. Ela relatou, inclusive, que tem fechado as janelas de casa com medo de as abelhas entrarem na residência e fazerem novas vítimas.
"As abelhas estão infestadas no poste, entraram na minha varanda e picaram meus cachorros e meu marido. Os dois cachorros entraram em choque anafilático e precisaram de atendimento médico. Chamei os Bombeiros e a EDP, mas nada foi feito, não resolveram. A gente tem que ficar com a casa toda fechada por medo de elas entrarem"
Danielle Barbosa - Moradora de Jardim Camburi
Fotos tiradas pela própria dona da casa mostram algumas abelhas mortas no chão da varanda. Quando o chão é varrido, pequenos montes de abelhas são formados.
Moradores relatam infestação de abelhas após cães serem picados em Vitória
Abelhas ficam no chão de varanda em Jardim Camburi, em Vitória
Abelhas ficam no chão de varanda em Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Danielle Barbosa
Danielle Barbosa relatou ter entrado em contato com o Corpo de Bombeiros e com a EDP, concessionária que administra a rede elétrica na cidade. As equipes, segundo ela, estiveram no local, mas o problema não foi resolvido. A TV Gazeta esteve em Jardim Camburi na manhã desta terça-feira (27) e presenciou as abelhas no poste.
"As abelhas não foram [embora]. Fizeram a infestação por dentro do poste. A EDP fechou o buraco. Mas elas estão dentro do poste. As que estão fora procuram uma nova abertura, completou Danielle Barbosa.

O que diz o Corpo de Bombeiros

Procurada pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar informou que atua na remoção de enxames em casos de emergência, quando há risco para pessoas ou animais no entorno. Nestes casos, como o mostrado nesta reportagem, a orientação é acionar a Corporação por meio do 193, para que uma equipe vá ao local e providencie o extermínio ou retirada dos insetos.
"Se os insetos estiverem alojados em postes energizados, a atribuição de retirada é da concessionária de energia. Em casos em que o morador não relata problemas com a presença dos insetos, o correto é acionar uma empresa especializada, um apicultor, ou, ainda, solicitar apoio ao Centro de Zoonoses do Município", informa em nota.

O que diz a EDP

A EDP, concessionária responsável pela energia elétrica em Vitória, foi procurada para responder sobre o caso nos dois bairros.
  • Jardim Camburi
Em nota, a EDP informa que uma equipe foi encaminhada ao local na noite de segunda-feira (26) e realizou a remoção do enxame instalado no poste. O problema, no entanto, segue incomodando os moradores nesta terça (27).
  • Jardim da Penha
A EDP informou que enviará uma equipe ao local para realizar a remoção do enxame instalado no poste. "A Distribuidora ressalta ainda que o serviço é executado no período noturno para não trazer riscos para a população", explicou em nota.

Abelhas nos postes | Por quê?

A Gazeta pergunta: Por que moradores dos bairros relatam a presença de abelhas nos postes? É por acaso? É comum?

 Especialista responde: As abelhas são insetos pertencentes à Ordem Hymenoptera (do grego hymen = membrana e pteron = asa) e estão neste grupo devido às suas asas membranosas. Infelizmente, as abelhas só são lembradas como insetos que causam acidentes ou que leva a população a retirá-las ou matá-las quando elas existem próximo das residências. Muitos enxames costumam passar pelos centros urbanos durante a sua migração e devemos nos conscientizar em relação a importância desses polinizadores para o meio ambiente. Dentro do ambiente urbano, o lugar mais comum de encontrarmos esses animais são nos postes, pois devido à altura e a presença dos buracos onde passam os fios ou por deterioração por conta da exposição, esses locais são perfeitos para o estabelecimento de colmeias.

Fonte consultada: Daniel Gosser Motta, biólogo e mestre em Biologia Animal pela UFES

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