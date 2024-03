Fotógrafo de A Gazeta é finalista no Prêmio MOL de Jornalismo

O prêmio é uma iniciativa do Instituto MOL para reconhecer o trabalho de profissionais e estudantes da comunicação que contribuem para fortalecer a cultura de doação

Ricardo Medeiros, fotógrafo da Rede há 24 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (07) como um dos finalistas na categoria de Fotografia do 2° Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade. A cerimônia de premiação será no dia 22 de março, em São Paulo, no auditório do Insper, prometendo uma noite de reconhecimento e celebração do trabalho em prol da solidariedade e da cidadania.