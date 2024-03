Acordo com o MPES

Cidade do ES vai adotar ponto biométrico para fazer servidor cumprir horário

Prefeitura assina termo de conduta para implantar novo sistema de frequência, após denúncias de que alguns servidores descumprem horário de trabalho

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, após denúncias de que servidores públicos municipais não estariam cumprindo os horários de trabalho. O termo prevê a instalação de um sistema biométrico de controle de frequência, juntamente com câmeras, até o fim deste ano.

A medida vale para servidores efetivos, contratados ou comissionados, além de estagiários e bolsistas e deve começar a valer até o dia 31 de dezembro de 2024. Com a assinatura do termo, a prefeitura assumiu a obrigação de realizar e concluir a licitação para contratação de empresa habilitada a prestar os serviços e fornecer os respectivos equipamentos, além de colocar em funcionamento o sistema de controle biométrico de frequência.

O TAC, firmado por meio da Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul e assinado em fevereiro, estabelece, ainda, que o município providencie a instalação de câmera de monitoramento e gravação de imagens no mesmo local onde estará o aparelho de leitura das impressões digitais. Os equipamentos também devem ser instalados junto à entrada principal do prédio da prefeitura.

Em caso de descumprimento, o município estará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 10 mil por semana de atraso. De acordo com o MPES, os valores serão revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos Lesados (Lei Estadual n° 4.329/1990).

MPES recebeu denúncias anônimas

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o MPES explicou, por meio da assessoria, que, após denúncias anônimas sobre o descumprimento de horários, procedimentos foram instaurados para investigar o caso, mas ninguém se dispôs a testemunhar relatando e comprovando os fatos. Para evitar novas denúncias do tipo, a Prefeitura de Mimoso do Sul concordou em assinar o termo de compromisso, instalando ponto eletrônico para comprovar o cumprimento do horário dos servidores.

Ainda de acordo com o MPES, uma recomendação notificatória já tinha sido enviada ao município em 2020, para que o controle de frequência fosse adotado, mas nada havia sido feito pela municipalidade.

A Prefeitura de Mimoso do Sul foi questionada sobre os motivos para a ausência de um controle de frequência no município, mas não retornou até a publicação do texto.

